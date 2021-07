12 000 alokasta asteli tänään asepalvelukseen – Varusmiesliitto huolissaan jaksamisesta korona-aikana: "Se aiheuttaa hirveästi henkistä kuormitusta"

Vuoden toisessa saapumiserässä kaikkiaan 12 000 alokasta aloitti palveluksensa. Heistä noin 750 odotettiin saapuvan Santahaminassa sijaitsevaan Kaartin jääkärirykmenttiin. Heti alkuun alokkailta kysyttiin heidän terveydestään ja mahdollisista ulkomaanmatkoista. Joiltain tiedusteltiin jopa sitä, olivatko he käyneet katsomassa jalkapallon EM-kilpailuita. Koronavirustartuntojen riski halutaan minimoida ensimmäisestä päivästä alkaen.

Kun kysymykset on läpäisty, siirrytään porttien sisäpuolelle. Alokkaat jaetaan kolmeen eri ryhmään, jotka eivät kohtaa toisiaan.

Siviiliin pääsee neljän viikon välein

Myös palveluksen ja vapaiden aikataulu on muuttunut koronan vuoksi. Nyt suuri osa varusmiehistä viettää palveluksessa neljä viikkoa kerrallaan, minkä jälkeen koittaa kahden viikon loma. Osa Kaartin jääkärirykmentissä on palveluksessa kolme viikkoa kerrallaan, minkä jälkeen he lomailevat viikon. Varusmiesliitto kritisoi ensimmäistä rytmiä henkisesti raskaaksi. Järjestön mukaan kuilu yksityiselämän ja palveluksen välillä kasvaa suureksi, kun palvelus kestää yhtäjaksoisesti neljä viikkoa kerrallaan.