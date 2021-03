Varusmiesliitto vaatii ohituskaistaa varusmiesten koronarokotuksille

Varusmiehiä on myös jouduttu asettamaan karanteeneihin suurissa määrin. Hämeen Sanomien mukaan koronatartuntojen määrä on kasvanut merkittävästi Puolustusvoimien joukko-osastoissa maaliskuun aikana. Tartuntamääriä on eniten Panssariprikaatissa.