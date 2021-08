Vekaranjärven varuskunnassa 49 koronatartuntaa ja lähes sata altistunutta

Karjalan prikaati on yksi Suomen suurimpia joukko-osastoja. Korona-aikana tartuntoja on ollut jos jonkin verran, viime aikoina runsaasti. Heinäkuussa varuskunnassa todettiin 100 tartuntaa.

– Perjantain tiedon mukaan varuskunnassa on 49 sairastunutta ja 95 altistunutta. Kotona lomien aikana todettuja tartuntoja on todettu 25, kertoo Karjalan prikaatin esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Riku Mikkonen.

Karanteeniin joutuneet on jaettu kuuden henkilön osastoiksi. Osa viettää karanteenin kasarmilla tai muissa sisätiloissa, osa telttamajoituksessa.

– Telttamajoituksella on saatu lisähajautusmahdollisuutta. Samalla pystytään myös antamaan koulutusta, joka muutenkin kuuluu komppanian sen hetkiseen koulutussuunnitelmaan.

Koronatartunnan saaneet ovat keskenään kaartihallissa, joka on muutettu potilaiden lepo- ja majoitustilaksi.

Varusmiesten valvominen palvelusaja ulkopuolella hankalaa

MTV Uutiset on saanut viestejä kansalaisilta, jotka ovat olleet huolissaan koronaturvallisuuden järjestämisestä nyt, kun koronatapauksia varuskunnassa on paljon.

– Tämä varusmiesten valvominen palvelusajan ulkopuolella on osittainen ongelma. Vaikka meillä on valvojia virka-ajan ulkopuolella, emme kykene täysin kattavaan valvontaan. Osittain karanteenisääntöjä rikotaan varmaan vahingossa, osa ei ota niitä vakavasti ja voi olla, että osa on välinpitämättömiä.