Joka kuudes keskeytti varusmiespalveluksen koronan aikana – "Tämä näkyy palveluksen tulleilla alokkailla"

Santahaminassa palveluksen aloittanut kaartinjääkäri Sohvi Laine on ollut tyytyväinen.

Ukrainan sota ei ole lisännyt eettisistä syistä johtuvia keskeytyksiä, vaan suurin syy ovat terveysongelmat. – Mielenterveyssyyt ovat lisääntyneen koronapandemia vuosina. Merkittävä syy siihen ovat masennukset, jotka on koronan aikana syntynyt. Tämä näkyy palveluksen tulleilla alokkailla, paljastaa everstiluutnantti Janne Kananen Pääesikunnasta.

Varusmiesten iltapala uudistuu – tätä on nyt tarjolla, kerran viikossa luvassa "herkkua"

Palutekyselystä vastauksia keskeyttämisen syihin

Keskeyttämisen syyt pyritään saamaan selville tänä kesänä käyttöönotetuilla nimettömillä palautekyselyillä koskien esimerkiksi koulutusta ja epäasiallista kohtelua. Kyselyitä tehdään kaksi kappaletta, kolmen ensimmäisen viikon välein.



Julius Järvinen innostui niin armeijasta, että hakeutui aliupseerikoulun johtajakoulutukseen Santahaminaan. Järvisen mukaan armeijaan sopeutumista on helpottanut hyvä ryhmähenki ja uudet ystävät.



– Uudet ystävät täällä armeijassa, mitä nopeasti tuli tehtyä – on kyllä helpottanut siinä arjessa. Jos painaa vähän leukaa rintaan, niin on joku joka nostaa.