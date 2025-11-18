Suomi on päättänyt hyödyntää miljardilla eurolla EU:n uutta lainavälinettä puolustusteollisuuden vahvistamiseksi. Asiasta kertoo pääministeri Petteri Orpo (kok.) STT:lle viestitse.
Päätös EU-lainan hyödyntämisestä tehtiin hallituksen talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa tänään.
Rahoitusta voidaan Petteri Orpon mukaan käyttää esimerkiksi Suomen maavoimia vahvistaviin hankintoihin ja droonisuorituskykyjen kehittämiseen yhteistyössä erityisesti Ukrainan kanssa.
Kyseessä on Safe-niminen EU:n 150 miljardin euron lainaväline, jonka kautta jäsenmaille on tarkoitus myöntää lainoja puolustushankintoihin.
Asiasta kertoi aiemmin Helsingin Sanomat.
Juttu täydentyy.