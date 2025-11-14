Kainuun prikaatissa yksi perusyksikkö eristetään viikoksi adenovirustilanteen vuoksi, kertoo Maavoimat.
Perusyksikössä havaittu adenoviruksen tyyppi voi tiedotteen mukaan aiheuttaa vakaviakin oireita.
Edellisen kerran kyseistä virustyyppiä havaittiin Kainuun prikaatissa viime maaliskuussa.
Viime kuussa Karjalan prikaatissa jouduttiin eristämään yksi perusyksikkö viikonlopun ajaksi adenovirustilanteesta johtuen.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan adenovirukset aiheuttavat yleensä ylemmissä hengitysteissä tulehduksen, jonka oireena on korkea kuume.