Koronan kolmas aalto yllätti maavoimat, kun mutaatiot mursivat puolustusrintaman, myöntää komentaja – "Oli tuudittauduttu, ettei tartuntoja tule"

Haminan tartuntapolku on saatu jäljitettyä. Varusmies toi sen vapailta ja lähti oireettomana komppaniansa kanssa metsään ampumaleirille.

Ei oltu asenteellisesti valppaina

Tuosta metsäleiristä tuli koronalinko. Koko yksikkö oli yhtä aikaa keskenään tekemisissä siellä. Tämä koulutusjoukko on aloittanut tammikuussa ja heidän kahden kuukauden peruskoulutuksensa päättyi samaan aikaan kun koronan kolmas aalto alkoi.

– Peruskoulutuksen jälkeen ryhmät jaetaan erikoistumisen mukaan ja siinä vaiheessa muodostettiin uudet kuplat pienistä ryhmistä. Siinä siirrossa syntyi eteläisissä joukoissa ensimmäinen laaja tartuntaketju ja viimeisin on Haminan keissi. Eli ei olla oltu asenteellisesti täysin valppaina, Hulkko myöntää.

Tartuntaketju lähti vapaa-ajan biletyksestä

Kuvaavaa on se, että reserviupseerikoulussa oli kaksi normaalia komppaniaa ja toisessa on nyt laaja tartuntaketju, toisessa ei yhtään tartuntaa.

– Tämä on ollut yleinen piirre muissakin varuskunnissa. Tartunnat ovat kohdentuneet yhteen komppaniaan tai patteriin eli noin parinsadan varusmiehen joukkoon, Hulkko kertoo.

Velvollisuutemme on kouluttaa taistelijoita

Varusmiehille on kova paikka, jos tartunta tulee yksikköön ja he joutuvat karanteeniin juuri ennen lomille lähtöä. Heitä ei voi päästää levittämään sitä ympäriinsä. Varusmiehiltä on tullut kritiikkiä nimenomaan Puolustusvoimien tiedottamisesta tai lähinnä sen puutteesta.