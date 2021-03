Varusmiehet avautuvat koronan kehnosta torjumisesta armeijassa – aterioita altistuneiden kanssa, samat vessat, soppakauhoja ei puhdisteta

Varusmiesliitto vaatii ohituskaistaa varusmiesten koronarokotuksille Koronapandemia on Varusmiesliiton mukaan aiheuttanut kestämätöntä kuormitusta varusmiesten palvelukseen. Varusmiesliitto vaatii tuoreessa kannanotossaan, että varusmiehet rokotetaan mahdollisimman pian terveydenhuollon henkilöstön ja riskiryhmien jälkeen. – Palvelus pandemia-aikana on jo itsessään äärimmäisen kuormittavaa varusmiehille. Pelko tartunnasta, tartuntojen levittämisestä tahattomasti ja satojen ihmisten karanteenista on läsnä joka päivä varusmiesten elämässä, Varusmiesliiton varapuheenjohtaja Iina Palonen toteaa. – Mahdollisuus saada rokote mahdollisimman pian on pieni vastapalvelus siitä, mistä varusmiehet ovat joutuneet tinkimään varusmiespalveluksen aikana. Kysymys on myös kansallisesta turvallisuudesta. Liiton mukaan varusmiehet ovat velvoitettuja olemaan kasarmeilla ilman mahdollisuutta turvaväleihin ja tehokkaaseen virukselta suojautumiseen. Varusmiehiä on myös jouduttu asettamaan karanteeneihin suurissa määrin. Varusmiesliitto kertoo saaneensa yhteydenottoja, joiden mukaan pelko tartunnasta vaikeuttaa päivittäin satojen varusmiesten palvelusta. Liitto on huolissaan siitä, että koronaviruksen aiheuttama tauti voi aiheuttaa vaarallisia ja pitkittyneitä oireita myös varusmiespalvelusta suorittaville nuorille. Lue myös: Varusmiesliitto vaatii ohituskaistaa varusmiesten koronarokotuksille