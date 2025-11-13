Juuri nyt Avaa

Järjestelyistä on jouduttu vielä tänä vuonna käymään verbaalisia vääntöjä, sillä Baltiassa pelätään Itämeren alueen jakautuvan Naton rakenteissa kahtia.

MTV Uutisten tietojen mukaan Suomen ja Ruotsin siirtymä on nostattanut jännitteitä Itämeren maiden turvallisuuspoliitikoissa.

Tähän asti Suomi on ollut hollantilaisen Brunssumin esikunnan rakenteissa. Maavoimapainotteisen Brunssumin alaisuuteen kuuluvat Baltian maat, Puola ja useat muut itäisen Euroopan Nato-maat.

Suomi on mielinyt Norfolkin alaisuuteen, jossa ovat jo Tanska, Islanti ja Norja. Myös Ruotsi on siirtymässä Norfolkin alle. Esikunnalla on jatkossa vahva pohjoinen ulottuvuus.

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) kertoi tulevasta muutoksesta jo kesäkuussa 2024, mutta virallisesti siirtymä ei ole vieläkään toteutunut.

Puolustusministerit kokoustivat tänään Helsingissä: "Olemme jonkin verran joutuneet neuvottelemaan, miten Itämeren turvallisuuskysymys järjestellään"

– Mutta ne on saatu nyt neuvotteluissa järjestykseen, ja me uskomme, että virallinen ratkaisu saadaan ihan kohta syntymään, Häkkänen sanoo MTV Uutisille.