Suomen siirtyminen virallisesti Naton Norfolkin johtoportaan alaisuuteen on lykkääntymässä ensi vuoden puolelle.
Suomi on siirtymässä Naton komentorakenteessa hollantilaisen Brunssumin esikunnan alaisuudesta yhdysvaltalaisen Norfolkin esikunnan rakenteisiin.
Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) kertoi tulevasta muutoksesta jo kesäkuussa 2024, mutta virallisesti siirtymä ei ole vieläkään toteutunut.
Näillä näkymin virallinen muutos tapahtuu vasta ensi vuonna.
– Siirtymäpäivä näyttää näillä näkymin siirtyvän ensi vuoden puolelle, puolustusvoimien tiedotuspäällikkö Max Arhippainen kertoo MTV Uutisille.
Poliitikot ovat vääntäneet
Suomi on mielinyt Norfolkin alaisuuteen, jossa ovat jo Tanska, Islanti ja Norja. Myös Ruotsi on siirtymässä Norfolkin alle. Esikunnalla on jatkossa vahva pohjoinen ulottuvuus.
Tähän asti Suomi on ollut hollantilaisen Brunssumin esikunnan rakenteissa. Maavoimapainotteisen Brunssumin alaisuuteen kuuluvat Baltian maat, Puola ja useat muut itäisen Euroopan Nato-maat.
MTV Uutisten tietojen mukaan Suomen ja Ruotsin siirtymä on nostattanut jännitteitä Itämeren maiden turvallisuuspoliitikoissa.
Järjestelyistä on jouduttu vielä tänä vuonna käymään verbaalisia vääntöjä, sillä Baltiassa pelätään Itämeren alueen jakautuvan Naton rakenteissa kahtia.