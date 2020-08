Suomalaisista 70 prosenttia ottaisi koronarokotteen – maailmalla tutkimus rokotteen saamiseksi on edennyt odotettua nopeammin

Toisin on Yhdysvalloissa, jossa on viime aikoina herännyt huoli siitä, ettei tarpeeksi suuri osa amerikkalaisista ottaisi koronarokotetta, kun tai jos sellainen saataville tulee.

Muun muassa maan johtava tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci on julkisuudessa esittänyt huolensa siitä, ettei kyselyjen viitoittama taso välttämättä ole riittävä siihen, että rokotteella saavutettaisiin laumasuoja. Esimerkiksi toukokuun lopussa julkaistussa Associated Pressin ja tutkimuskeskus NORCin kyselyssä vain puolet sanoi ottavansa rokotteen, ja viidesosa kieltäytyisi.

Vanhemmat innokkaampia ottamaan rokotteen

Rokottamattomuus ei aina liity vastustukseen

– Täytyy muistaa, että Yhdysvalloissa rokotevastaisuus on muutenkin yleisempää kuin Suomessa. Rokotekriittisyyttä on esiintynyt pitkälti yhtä kauan kuin rokotteitakin, Sivelä sanoo.

– Rokotusten mekanismi eroaa kuitenkin paljon tavallisista lääkkeistä, mikä on varmaan herättänyt huolta.

Myös rokotteiden pakollisuus on voinut Sivelän mukaan tietyissä tapauksissa lisätä vastustusta. Rokottamattomuuteen ei kuitenkaan aina liity rokotevastaisuutta, hän muistuttaa.

Sikainfluenssarokote heilautti luottamusta

– Lääkeviranomaiset pitävät huolta, että otoskoot ovat riittävän suuret, jotta tehon arviointi on luotettavaa ja mahdolliset yleiset haitat tulevat esiin, Nohynek sanoo.

– Kyllähän kaikkien pitääkin olla kriittisiä siinä mielessä, että haluamme rokotteen, joka on riittävän turvallinen ja tehokas, hän huomauttaa.

– Olisi tarvittu yli 300 000 tutkittavaa alueella, jossa narkolepsialle altistava geeniperimä on yleinen, jotta haittasignaali olisi havaittu.

Tapaus näytti vaikuttavan suomalaisten rokoteluottamukseen erityisesti influenssarokotteiden suhteen. Niiden kattavuus laski sikainfluenssaepidemian jälkeen, mutta on sittemmin palannut aiemmalle tasolle.

Kattavuuden tarve riippuu rokotteesta

Ensinnäkään vielä ei tiedetä, kuinka pitkäksi ajaksi luonnossa sairastettu tauti antaa suojaa. Myös sillä on väliä, millainen rokote lopulta saadaan – suojaako se vain rokotteen ottajaa, vai ehkäiseekö se myös viruksen eritystä ja siten taudin tartuttavuutta.

– 40–50 prosentin kattavuudella saadaan jo tartuntaketjuja katkeamaan. Tämä ei ole samanlainen tauti kuin tuhkarokko, joka menee koko ikäluokan läpi helposti, jos rokotesuojaa ei ole. Koronan tartuttavuusluku on paljon pienempi, jolloin alhaisempikin kattavuus riittää, Nohynek sanoo.

– Tietysti ideaalisti tavoitellaan mahdollisimman korkeaa rokotekattavuutta. Lopulliseen kattavuuteen vaikuttaa paljon myös se, kuinka vakava epidemia on siinä vaiheessa, kun rokotteita tulee saataville.

Tutkimus edennyt odotettua nopeammin

Maailmalla on meneillään useita koronarokotetutkimushankkeita. Tutkimus on Nohynekin mukaan edennyt paljon nopeammin kuin vielä keväällä osattiin odottaa.

– 31 rokoteaihiota on nyt ihmiskokeissa, ja ensimmäisistä neljästä aihiosta on saatu hyviä tuloksia, joiden pohjalta on siirrytty tehotutkimuksiin, Nohynek sanoo.