- Lohko omenat ja poista kodat.
- Lado lohkot uunivuokaan ja lisää joukkoon fariinisokeri, kaneli ja pieni ripaus suolaa. Kääntele ainekset sekaisin.
- Lisää pinnalle voi pieninä nokareina.
- Paahda 225-aseisessa uunissa 15–20 minuuttia. Kääntele omppulohkoja pari kertaa paistamisen aikana. Jäähdytä.
- Vaahdota kerma ja mausta se sokereilla.
- Kokoa marengeista, kekseistä, pullapaloista, uuniomenalohkoista ja kermavaahdosta kerrosjälkiruoka. Viimeistele halutessasi kinuskikastikkeella.
Makuja
Uuniomenatrifle
MTV
Julkaistu 16 minuuttia sitten
Teresa Välimäen helppo ohje uuniomenatrifleen. Trifle on kerroksellinen jälkiruoka.
- Annosmäärä: 8–10 annosta
Ainekset
- 4–6 omenaa
- 1 dl fariinisokeria
- 0,5 tl kanelia
- ripaus sormisuolaa
- 50 g voita
lisäksi
- 4 dl vispikermaa
- 3 rkl tomusokeria
- 2 tl vaniljasokeria
- 1 l pieniä marenkeja, keksimuruja, pullapaloja
- (kinuskikastiketta)