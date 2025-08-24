Lifestyle
Makuja-sivujen kansikuva
Makuja
Etusivu
Ruokauutiset
Reseptit
Reseptihaku
Halpa vs. kallis
Koko Suomi leipoo

Uuniomenatrifle

Husuresepti_kuva tulossa myöhemmin
MTV
Julkaistu 16 minuuttia sitten

MTV LIFESTYLE

Teresa Välimäen helppo ohje uuniomenatrifleen. Trifle on kerroksellinen jälkiruoka.

  • Annosmäärä: 8–10 annosta

Ainekset

  • 4–6 omenaa
  • 1 dl fariinisokeria
  • 0,5 tl kanelia
  • ripaus sormisuolaa
  • 50 g voita

lisäksi

  • 4 dl vispikermaa
  • 3 rkl tomusokeria
  • 2 tl vaniljasokeria
  • 1 l pieniä marenkeja, keksimuruja, pullapaloja
  • (kinuskikastiketta)

Valmistusohje

  1. Lohko omenat ja poista kodat.
  2. Lado lohkot uunivuokaan ja lisää joukkoon fariinisokeri, kaneli ja pieni ripaus suolaa. Kääntele ainekset sekaisin.
  3. Lisää pinnalle voi pieninä nokareina.
  4. Paahda 225-aseisessa uunissa 15–20 minuuttia. Kääntele omppulohkoja pari kertaa paistamisen aikana. Jäähdytä.
  5. Vaahdota kerma ja mausta se sokereilla.
  6. Kokoa marengeista, kekseistä, pullapaloista, uuniomenalohkoista ja kermavaahdosta kerrosjälkiruoka. Viimeistele halutessasi kinuskikastikkeella.

Lisää aiheesta:

Hellapoliisin omena-kaurapaistosHellapoliisin leipäjuustoa vaniljakastikkeessa ja mustikka-passionhilloaKookos-banaanipannaritUunihedelmätKuumat hedelmätOmenamuffinit
UuniomenatNopeat ja helpotHuomenta SuomiLeivontaMakeat leivonnaisetJälkiruoat

Tuoreimmat aiheesta

Uuniomenat