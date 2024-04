MasterChef Suomi: Ahventa, sieniä ja paahdettuja kasviksia, Antin resepti

Valmista 1-2-3 liemi. Laita sokeri, valkoviinietikka sekä vesi kattilaan ja kiehauta. Ota pois liedeltä. Kaada kulhoon sienten päälle. Anna maustua n. 1 tunti. Laita kalan ranka kattilaan, kaada 0,5 l vettä päälle ja keitä n. 15min kunnes veteen on irronnut kalan maku. Siivilöi liemi. Keitä lientä kasaan, että alkuperäistä nestettä on n. 20 % jäljellä. Tämän jälkeen lisää joukkoon kerma ja redusoi niin että jäljellä on n. 50 %. Laita joukkoon voita kuutioina ja sekoita sauvasekoittimella kunnes kastike ja voi ovat sekoittuneet kasaan ja maku on hyvä. Mausta vielä suolalla, pippurilla ja valkoviinietikalla.