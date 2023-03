MasterChef: Pietarin haukipihvit – Pietarin resepti

Pilko kastiketta varten 1 salottisipuli sekä kourallinen kumkvatteja. Redusoi viini ja etikka sipulin sekä kumkvattien kanssa kunnes jäljellä on enää pari ruokalusikallista. Lisää kermaa ja kiehauta nopeasti. Anna kastikkeen jäähtyä n. 40 C ja ala lisäämään voita vähän kerrallaan kokoajan sekoittaen. Kunnes kaikki voi on lisätty, tarkista maku ja lisää tarvittaessa suolaa tai happoa sitruunasta.