Vinkki! Testaa myös Huomenta Suomen joulukinkkuversiota! Vaihda jauheliha joulukinkun jämiin, ja laita joukkoon myös hieman pekonia, jotta taikinasta tulee tarpeeksi rasvaista. Lisää 1-2 kananmunaa riippuen kinkun määrästä. Taikinaa vaivatessa joukkoon kannattaa lisätä myös hieman vettä, jotta saadaan toivottu koostumus. Suolaa ei tarvitse taikinaan niin paljoa, koska kinkku on jo suolattu.