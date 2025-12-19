- Vaivaa kaikki ainekset keskenään tahnamaiseksi taikinaksi (esim. kutterin avulla)
- Jaa taikina kolmeen osaan. Laita yksi osa leivinpaperin päälle. Aseta päälle toinen leivinpaperi. Paina kämmenellä taikinaa ensin ohuemmaksi. Kauli sitten ohueksi, noin 0,5 sentin levyksi. Poista päällimmäinen leivinpaperi ja rullaa taikina toisen leivinpaperin kanssa rullalle. Toista sama kaikille taikinapalloille niin, että saat kolme rullaa.
- Aseta rullat uuninkestävään reunalliseen vuokaan. Paista 200 asteisessa uunissa noin 20 minuuttia.
- Avaa rullat ja revi kebab lastuiksi.
- Jos haluat kebabiin ruskistuneen pinnan, voit laittaa lihat vielä hetkeksi uuniin grillivastuksen alle.