Ruoka kuuluu maailmanlaajuisesti matkailijoiden viiden kiinnostavimman teeman joukkoon, mutta Suomea ei vielä kovin usein yhdistetä tähän teemaan.

Voisiko Suomestakin tulla matkailumaa, jonne turistit haluavat tulla ruoan perässä? Tätä asiaa on nyt ensimmäistä kertaa tutkinut Visit Finland.

Kansainvälisen tutkimuksen tulokset osoittavat, että suomalainen ruokakulttuuri herättää kansainvälisissä matkailijoissa uteliaisuutta, mutta sen tunnettuus on edelleen rajallinen.

Noin viidennes vastaajista ei harkitse Suomea ruokamatkakohteena, koska suomalainen ruoka ei ole heille riittävän tuttua tai houkuttelevaa.

– Siihen nähden, että ruoka on niin tärkeä matkailijan loma-aktiviteettina, niin meidän tilanne on aika huono. Meitä ei tunneta ruokamaana, eikä ruoka näy missään mielikuvissamme. Siinä mielessä meillä on kyllä vielä tekemistä, Visit Finlandin ruokamatkailun asiantuntija Terhi Hook kommentoi Viiden jälkeen -ohjelmassa marraskuussa.

"En voi syödä Petteri Punakuonoa"

Mielikuviin voitaisiin vaikuttaa esimerkiksi oikeanlaisella markkinoinnilla.

Tiettyjä raaka-aineita on jo osattu nostaa matkailuvalteiksi, ja siitä osoituksena on esimerkiksi turistien virta helsinkiläisessä Savotta-ravintolassa. A & S Ravintoloiden kehitysjohtaja Toni Mikkosen mukaan esimerkiksi erilaiset pororuoat ovat valttikortti – mutta samaan aikaan jakavat myös mielipiteitä.

– Brittituristien keskuudessa se on sellainen, että "ei, en voi syödä Petteri Punakuonoa". Sitten taas saksalainen, japanilainen tai jenkki tulee, että "missä sitä poroa on – sitä on saatava heti", Mikkonen nauraa.