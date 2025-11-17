Suomalaiset voisivat hyödyntää pakastealtaan helppoa kasvissekoitusta enemmänkin, suosittelee Tinskun keittiön Tiina Varjus.

Tinskun keittiössä -blogista tuttu Tiina Varjus vieraili viikonloppuna Huomenta Suomessa ja jakoi arkiruokavinkkejään. Varjuksen tuoreessa teoksessa Tinskun keittiössä – Helposti herkullista (Readme 2025) kokataan konstailematonta ruokaa, eikä kaihdeta liemikuutioita, grillausmaustetta tai herne-maissi-paprikaa.

Varjus kertoi Huomenta Suomessa olleensa aina kiinnostunut ruoanlaitosta.

– Äitini oli innokas laittamaan ruokaa ja kokkasi sellaisia reseptejä, mitä ei Suomessa ehkä vielä silloin ollut laajasti.

Aliarvostettu herne-maissi-paprika

Ruokabloggaajan mukaan yksi ehdottomasti aliarvostetuista raaka-aineista on pakastealtaan herne-maissi-paprika.

– Se mielletään ehkä vanhanaikaseksi, mutta mielestäni on aivan loistava. Ollaan kasarilla ja ysärilla syöty todella paljon herne-maissi-paprikaa. Siitä saa kivaa väriä ruokiin ja ravintoarvotkin ovat hyvät.

Varjus suositteleekin kokkaamaan itse perinteistä italianpataa, johon hyödynnetään tätä pakastealtaan kasvissekoitusta.

– Kaikki varmaan muistaa, kun tuli aikoinaan ne italianpata-pussit kauppoihin. Se oli ihan hirveän hienoa.

