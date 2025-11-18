Monet nuoret jättävät kouluruoan väliin ja käyvät sen sijaan lähikaupassa ostoksilla. Katso videolta, millainen on tyypillinen ruokaostos.

Syyskuussa uutisoitiin yhä harvemman nuoren syövän kouluruokaa.

THL:n tuoreiden kouluterveyskyselyiden perusteella noin puolet 8.–9.-luokkalaisista tytöistä ja yli kolmannes pojista ei syö koululounasta päivittäin. Oppilaista seitsemän prosenttia ei syö kouluruokaa lainkaan.

Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry nostaa tiedotteessaan esiin syömättömyydestä aiheutuvat haitat. Yhdistyksen mukaan seurauksena ovat väistämättä keskittymisvaikeudet ja levottomuus iltapäivän oppitunneilla.

Täysin tyhjällä vatsalla monet nuoret eivät kuitenkaan opiskele, sillä he suuntaavat ruokatauolla lähikauppaan ostoksille.

MTV Uutiset selvitti, mitä nuoret hakevat kaupasta lounasevääksi. Ostosten ravitsemuksellinen sisältö vetää sanattomaksi.

Katso yllä olevalta videolta, mitä helsinkiläisnuoret ostavat lounaaksi.

