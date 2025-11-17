Hedelmä, jota kannattaa nyt ostaa – edukas kuitupommi!
Persimon on mainio makupari juustojen kanssa.Shutterstock
Julkaistu 17.11.2025 08:15
Petra Tuominen
petra.tuominen@mtv.fi
Onko sesongissa oleva persimon jo sinulle tuttu hedelmä?
Moni on varmasti jo bongannut kaupan hevi-osastolla pirteän oranssin palleron, persimonin. Tämä loka-joulukuussa sesongissa oleva hedelmä tunnetaan myös nimillä sharon ja kaki. Hedelmän nimi riippuu siitä, mistä se tulee: persimoneja viljellään Espanjassa, sharoneja Israelissa ja kakihedelmää Aasiassa.
Persimonia voi käyttää monipuolisesti ruoanlaitossa ja leivonnassa. Se sopii niin lämpimiin ruokiin, salaatteihin kuin jälkiruokiinkin.
Terveyshyötyjäkin persimonilla on: hedelmässä on muun muassa A-vitamiinia ja karotenoideja sekä C-vitamiinia. Persimon on yllättäen myös kuitupommi, sillä sata grammaa hedelmää sisältää jopa 6 grammaa kuitua.
– Kypsän hedelmän kuoressa on usein ruskeita pilkkuja. Persimonit sisältävät sekä tanniinia että parkkihappoa, mutta ovat kypsänä erittäin makeita ja herkullisia, Satokausikalenterin sivuilla kerrotaan.
Kypsä persimon on pehmeä ja sen hedelmäliha on muuttunut osittain hyytelömäiseksi. Kuoressa tai hedelmälihassa voi olla ruskeita pilkkuja.
Jos pidät siis hieman hapokkaammasta hedelmästä, on hyvä idea syödä persimon aavistuksen raaempana.
Nopeuta kypsymistä, popsi kuorineen
Satokausikalenterin mukaan raakana kaupasta ostettu persimon kypsyy yleensä kotona huoneenlämmössä 2–7 vuorokaudessa. Kaikki eivät kypsy samanaikaisesti, vaan hedelmiä käytetään sitä mukaan kun ne kypsyvät.
– Kypsymistä voi nopeuttaa laittamalla persimonit samaan muovipussiin omenan tai päärynän kanssa.
Persimonia ei tarvitse kuoria, eli voit syödä pestyn hedelmän kuorineen. Jos kuitenkin teet persimonista sosetta tai hilloa, on viisasta jättää kuoret pois. Pehmeän persimonin saa kuorittua pienellä veitsellä.
Miten persimonia käytetään?
Persimonit soveltuvat keittiössä moneen. Ne voi toki popsia sellaisenaan, mutta hedelmää voi hyödyntää jopa lämpimissä ruoissakin.
Klassinen tapa on yhdistää persimonia ja juustoa. Makea persimon on loistava makupari esimerkiksi sinihomejuustolle. Kokeile esimerkiksi juustoista persimonsalaattia tai persimonpastaa. Hedelmä sopii myös ihan perinteiselle juustolautaselle.
Persimonista voi tehdä helposti myös hilloa. Viipaleina hedelmän voi karamellisoida ja paistaa ja nauttia sitten vaikka jäätelön tai jogurtin seassa.
Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran marraskuussa 2024.
Katso myös: Jere testasi hitiksi nousseen sitruunakikan – lopputulos yllätti