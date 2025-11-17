Juuri nyt Avaa

Terveyshyötyjäkin persimonilla on: hedelmässä on muun muassa A-vitamiinia ja karotenoideja sekä C-vitamiinia. Persimon on yllättäen myös kuitupommi, sillä sata grammaa hedelmää sisältää jopa 6 grammaa kuitua.

Persimonia voi käyttää monipuolisesti ruoanlaitossa ja leivonnassa. Se sopii niin lämpimiin ruokiin, salaatteihin kuin jälkiruokiinkin.

Moni on varmasti jo bongannut kaupan hevi-osastolla pirteän oranssin palleron, persimonin. Tämä loka-joulukuussa sesongissa oleva hedelmä tunnetaan myös nimillä sharon ja kaki. Hedelmän nimi riippuu siitä, mistä se tulee: persimoneja viljellään Espanjassa, sharoneja Israelissa ja kakihedelmää Aasiassa.

Persimon on mainio makupari juustojen kanssa.

Hedelmä, jota kannattaa nyt ostaa – edukas kuitupommi!

Näin tunnistat kypsän persimonin

Satokausikalenterin mukaan persimonin oranssikeltainen kuori muuttuu kypsyessään punaiseksi ja hedelmäliha pehmeäksi,

– Kypsän hedelmän kuoressa on usein ruskeita pilkkuja. Persimonit sisältävät sekä tanniinia että parkkihappoa, mutta ovat kypsänä erittäin makeita ja herkullisia, Satokausikalenterin sivuilla kerrotaan.

Kypsä persimon on pehmeä ja sen hedelmäliha on muuttunut osittain hyytelömäiseksi. Kuoressa tai hedelmälihassa voi olla ruskeita pilkkuja.

Jos pidät siis hieman hapokkaammasta hedelmästä, on hyvä idea syödä persimon aavistuksen raaempana.

Nopeuta kypsymistä, popsi kuorineen

– Kypsymistä voi nopeuttaa laittamalla persimonit samaan muovipussiin omenan tai päärynän kanssa.

Persimonia ei tarvitse kuoria, eli voit syödä pestyn hedelmän kuorineen. Jos kuitenkin teet persimonista sosetta tai hilloa, on viisasta jättää kuoret pois. Pehmeän persimonin saa kuorittua pienellä veitsellä.