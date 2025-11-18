Juuri nyt Avaa

MTV Uutisten Makuja-ruokasivuilla on aiemmin kerrottu muun muassa oliiviöljyjen ja hunajan väärentämisestä. Kerroimme syksyllä 2024, että väärentämistä tapahtuu myös yllättäen tomaattisäilykkeissä .

Tomaattisäilykkeiden väärentäminen nousi uutisotsikoihin vuonna 2024. Nyt Financial Times kertoo merkittävästä käänteestä.

Tomaattisäilykkeiden väärentäminen nousi uutisotsikoihin vuonna 2024. Nyt Financial Times kertoo merkittävästä käänteestä. Shutterstock

Tomaattikohu kiehahti yli: Kiina hukkuu nyt omaan pyreeseensä

Tomaattikohu kiehahti yli: Kiina hukkuu nyt omaan pyreeseensä

Lue myös:

Näin tomaattisäilykkeitä väärennetään

Italiassa laki suojaa esimerkiksi paseerattua tomaattia niin, että Italian markkinoille ei voi tehdä tätä tuotetta tomaattipyreestä.

– Mutta jos haluat tehdä sitä Italiassa kansainvälisille markkinoille tai tuotetta tehdään jossain muussa Euroopan maassa, niin tilanne on eri, tomaattitoimitusjohtaja kertoi MTV Uutisille marraskuussa 2024.

Merkittävä käänne: Valtavat varastot kiinalaista tomaattipyreetä myymättä

Nyt Financial Times uutisoi merkittävästä käänteestä tomaattiväärennöksiin liittyen. Lehden mukaan Kiinassa "hukutaan" nyt tomaattipyreeseen, sillä myynnit Italiaan ja Länsi-Euroopan maihin ovat romahtaneet täysin.