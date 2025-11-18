Asiasta kirjoitti viime syksynä muun muassa Financial Times. Ongelmaksi oli tuolloin muodostunut Kiinassa halpatyövoimalla tuotettava tomaattipyree, jota tuotiin myös Eurooppaan. Kiinan aggressiivisesti kasvavan vuosittaisen tuotannon pelättiin luovan epäreilua kilpailuasetelmaa Eurooppaan.
Italialaisen tomaattituotteita valmistavan perheyritys Muttin toimitusjohtaja Francesco Mutti kertoi MTV Uutisille aiheeseen liittyvästä tuoteväärentämisongelmasta.
Vuonna 2021 Italian karabinieeri-poliisi takavarikoi 4 477 tonnia tomaattipyreetä, joka oli merkitty "100-prosenttisesti italialaiseksi", vaikka siinä oli käytetty kiinalaista tomaattipyreetä.
Italiassa laki suojaa esimerkiksi paseerattua tomaattia niin, että Italian markkinoille ei voi tehdä tätä tuotetta tomaattipyreestä.
– Mutta jos haluat tehdä sitä Italiassa kansainvälisille markkinoille tai tuotetta tehdään jossain muussa Euroopan maassa, niin tilanne on eri, tomaattitoimitusjohtaja kertoi MTV Uutisille marraskuussa 2024.
Käytännössä siis paseerattua tomaattia voidaan valmistaa laimentamalla kiinalaista tomaattipyreetä vedellä.
– Se on silloin aivan eri tuote.
Francesco Mutti kertoi tuoteväärennöksistä MTV Uutisille vuonna 2024.Shutterstock/Mutti
Merkittävä käänne: Valtavat varastot kiinalaista tomaattipyreetä myymättä
Nyt Financial Times uutisoi merkittävästä käänteestä tomaattiväärennöksiin liittyen. Lehden mukaan Kiinassa "hukutaan" nyt tomaattipyreeseen, sillä myynnit Italiaan ja Länsi-Euroopan maihin ovat romahtaneet täysin.
Financial Timesin mukaan tomaattialan julkaisu Tomato News seuraa globaalia jalostusteollisuutta ja kauppaa. Se arvioi Kiinalla olevan tällä hetkellä varastoissaan 600 000–700 000 tonnia tomaattipyreetä. Määrä vastaa noin puolen vuoden vientiä.
Vientimarkkinat tyssäsivät, kun esiin nousi väitteitä Xinjiangissa käytetystä pakkotyöstä ja valituksia joidenkin italialaisten yritysten harhaanjohtavista alkuperämerkinnöistä.
Asiaan vaikutti myös viime vuonna julkaistu BBC:n dokumentti, jossa kerrottiin näistä epäkohdista ja tuotteiden mahdollisesta päätymisestä Italian kautta brittiläisiin ruokakauppoihin. Ohjelma sai skandaalia pelkäävät jälleenmyyjät painostamaan italialaisia jalostajia olemaan käyttämättä kiinalaista pyreetä.
Myös italialainen maatalousjärjestö Coldiretti on johtanut näkyvää kampanjaa kansallisen peruselintarvikkeen, tomaatin, puolustamiseksi Kiinasta tulevaa, paikallisten viljelijöiden tuotteita selvästi halvempaa pyreetä vastaan.
Suurimpia italialaisia, eri maihin tomaattisäilykkeitä vieviä yrityksiä ovat Mutti, La Doria, Coppola Industria Alimentare, Conserve Italia ja SICA.
Italiassa on noin 80 tomaattien jalostukseen erikoistunutta yritystä, joista pienen osan epäillään liittyneen vilunkipeliin. Francesco Muttin mukaan skandaali aiheutti lopulta kaksinkertaisen vahingon, kun tuotteiden hintoja jouduttiin laskemaan ja kuluttajien luottamus italialaisbrändeihin laski.
Kampanjointi ja kohusta uutisointi kuitenkin auttoi, ja riski väärennöksiin on nyt huomattavasti pienempi.
– Tämä on tärkeä voitto ja erittäin positiivinen signaali meille, Francesco Mutti sanoo Financial Timesille.