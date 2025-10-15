Herkullinen ja edullinen palsternakka sopii vaikka uunijuureksiin.

Kuten aiemmin kerroimme, monissa suomalaiskaupoissa myydään nyt kotimaisia juureksia erittäin halpaan kilohintaan. Suosittuja ovat muun muassa juuresämpärit: asiakas saa valita ison ämpärin täyteen haluamiaan juureksia esimerkiksi viiden euron hintaan.

Perinteisten porkkanoiden ja punajuurien lisäksi ruokakaupoista löytää nyt muun muassa maukasta palsternakkaa.

Kotimaisen palsternakan sesonki on syyskuusta joulukuuhun, mutta varastoituna se jatkuu aina toukokuulle saakka.

Tiesitkö, että palsternakka on erinomainen kuidun lähde? Palsternakassa kuitua on 5,7 grammaa sataa grammaa kohden. Lisäksi palsternakka sisältää vitamiineja, kivennäisaineita, foolihappoa ja antioksidantteja.

Palsternakkaa ei tarvitse kuoria

Monet kasvikset kannattaa jättää kuorimatta, ja tämä sääntö pätee myös palsternakkaan.

– Palsternakan voi hyvin jättää kuorimatta, pelkkä pesu riittää. Kuorista saa ruokaan vielä enemmän makua ja kuoren vitamiinit eivät mene hukkaan, elintarvike- ja yritysasiantuntija Mirja Pummila Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisista on aiemmin neuvonut.

Täydellinen uunijuures

Palsternakka on täydellinen raaka-aine esimerkiksi suosittuihin uunijuureksiin. Palsternakan maku nimittäin nousee aivan uudelle tsasolle uunissa paahtamalla.

Monet tuntevat palsternakan liemijuureksena ja se antaakin hyvää makua keittoihin ja pataruokiin. Marttojen mukaan palsternakkaa kannattaa kokeilla ehdottomasti myös pariloituna, pihveiksi paistettuna, piirakoissa ja salaateissa.

Palsternakka maistuu myös soseutettuna keitoissa ja vaikka joululaatikoissa.

