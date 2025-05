Yhdellä raaka-aineella saat elämäsi parhaita kanansiipiä

Ruokatoimittaja vinkkaa ohjeen vietnamilaisiin kanansiipiin.

Kuten jo aiemmin MTV Uutisten Makuja-ruokasivuilla kerroimme, monen lätkäfanin pyhään kolminaisuuteen kuuluvat sporttibaari, olut ja kanansiivet eli wingsit. Kun jääkiekon miesten MM-kisat järjestettiin keväällä 2023 Tampereella, kanansiipiä myytiin kiekkofaneille suorastaan järjettömät määrät.

Kanansiivistä saa myös kotioloissa valmistettua superherkullisia.

Älyttömän hyvät kalakastikesiivet

The Kitchn -sivuston ruokatoimittaja Marian Do vinkkaa nyt ohjeen älyttömän hyviin vietnamilaisiin kanansiipiin, joiden salainen raaka-aine on kalakastike. Kyseessä on sukuresepti, josta Marian on muokannut omanlaisensa.

– Isoäitini valmisti kalakastikesiipiä usein isoissa erissä, kun kokoonnuimme perheenä yhteen. Hän ei koskaan friteerannut siipiä, vaan paistoi tai grillasi ne.

Marian kuvailee siipien makua samaan aikaan suolaisiksi, makeiksi, happamiksi sekä umamisiksi.

– Kaikki ottivat aina lisää, kerran jos toisenkin. Ajan myötä myös tätini ja setäni alkoivat tehdä omia versioitaan, mutta isoäidin resepti oli se, josta kaikki sai alkunsa.

Marianin uunissa paistetut kanansiivet pyöritellään maustekastikkeessa, jossa on kalakastikkeen lisäksi limeä, valkosipulia, hunajaa ja chiliä.

Resepti: Vietnamilaiset kalakastikesiivet

Kana:

n. 1,5 kg kanan siipiä (mieluiten "party wings" eli valmiiksi leikattuja siipipaloja)

1 ¾ tl karkeaa merisuolaa

1 ½ tl leivinjauhetta

Marinadi:

2 rkl kalakastiketta

2 rkl hunajaa

2 rkl tuorepuristettua limemehua (n. 1 keskikokoisesta limestä)

1 rkl vettä

2 valkosipulinkynttä, hienonnettuna

(1 punainen tai vihreä thaichili (bird’s-eye chili), ohuina viipaleina)

¼ dl hienonnettua tuoretta korianteria, jaettuna kahteen osaan

Tarjoiluun:

1 keskikokoinen lime, lohkoina

paahdettua sipulia

Kuumenna uuni 200 asteeseen (kiertoilmalla 180 °C). Vuoraa reunallinen uunipelti foliolla ja aseta sen päälle uuniritilä. Tämä auttaa siipiä kypsymään rapeiksi joka puolelta. Valmistele siivet: Kuivaa siivet talouspaperilla huolellisesti ja laita ne isoon kulhoon. Lisää joukkoon suola ja leivinjauhe. Sekoita käsin, kunnes siivet ovat tasaisesti mausteseoksen peitossa. Aseta siivet ritilälle yhteen kerrokseen niin, että ne eivät kosketa toisiaan. Paista siipiä 40–45 minuuttia, kunnes ne ovat kypsiä ja nahka on rapeaa. Valmista tällä välin kastike sekoittamalla ainekset suuressa kulhossa. Käännä siivet paiston puolivälissä. Kun 40–45 minuutin paisto on ohi, käännä uuni grillivastukselle (grilli/ylälämpö). Grillaa siipiä vielä 7–10 minuuttia, kääntäen kerran, kunnes ne saavat kauniin ruskean pinnan ja hieman paahteisuutta. Siirrä paistetut siivet kastikekulhoon ja sekoita, kunnes ne ovat kauttaaltaan kastikkeen peitossa. Lusikoi kastiketta myös siipien päälle tarvittaessa. Nosta siivet tarjoiluastialle ja kaada loput kastikkeesta niiden päälle. Viimeistele tuoreella korianterilla ja paahdetulla sipulilla. Tarjoa limelohkojen kanssa.



Katso myös: Tällainen on suomalainen siipiravintola Espanjassa

4:12 The Hookin osaomistaja Juha Vuorio esittelee suomalaista siipiravintolaa, joka sijaitsee Fuengirolan kuuluisalla rantakadulla.

Lähde: The Kitchn