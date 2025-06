Varoitus ruokaväärennöksistä! Voivat olla jopa myrkyllisiä – listalla olutta, lihaa ja juustoakin

Moni mieltää väärennösten liittyvän enimmäkseen muotiin tai taiteeseen, mutta mitä jos juommekin väärennettyä viiniä tai syömme väärennösjuustoa?

Ruoka- ja juomaväärennökset ovat laaja ongelma Euroopassa, ja nyt Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) pyrkii puuttumaan asiaan uudella kampanjalla.

"Mitä pöydälläsi on?" -kampanja pyrkii neuvomaan kuluttajia suojautumaan väärennöksiltä.

– Aloitteen taustalla ovat viimeaikaiset raportit, joiden mukaan elintarvike- ja juoma-alan väärennökset aiheuttavat edelleen merkittäviä riskejä kuluttajien terveydelle ja vahingoittavat Euroopan taloutta ja ruokakulttuuriperintöä, EUIPO kertoo tiedotteessaan.

Väärennetyt elintarvikkeet voivat olla vaarallisia

EU:ssa väärennetään muun muassa viinejä, väkeviä alkoholijuomia, oliiviöljyjä, olutta, lihaa, juustoja ja maitotuotteita. Väärennetyt elintarvikkeet voivat olla jopa vaarallisia, ja niistä on löydetty esimerkiksi metanolia, elohopeaa ja myrkyllisiä torjunta-aineita.

EUIPO:n pääjohtaja João Negrão sanoo tiedotteessa väärennettyjen elintarvikkeiden ja juomien olevan merkittävä kansanterveydellinen huolenaihe.

– Kampanjamme tavoitteena on antaa kuluttajille tietoa, jonka avulla he voivat suojella itseään. Samalla haluamme tukea EU:n laatustandardeja noudattavia laillisia yrityksiä. Tätä taistelua meidän on käytävä yhdessä: viranomaisten, tuottajien ja kuluttajien.

Taustalla rikollista toimintaa

Väärennöksien ensisijainen huolenaihe on riski terveydelle, mutta asiaan liittyy myös järjestäytynyttä rikollisuutta. Toiminta auttaa rahoittamaan muita vakavia rikoksia, kuten huumausainekauppaa, rahanpesua, kyberrikollisuutta, petoksia ja jopa terrorismia.

EUIPO sanoo väärennösilmiön laajenemisen johtuvan verkkokaupan kasvusta. Verkkokauppa on vaikeuttanut kuluttajien mahdollisuuksia tunnistaa aitoja tuotteita.

– Rikolliset manipuloivat elintarvikkeiden etikettejä ja pakkauksia, muokkaavat myös valmistusprosesseja ja kohdistavat hyökkäyksensä arvokkaimpiin tuotteisiin.

Väärennöksistä aiheutuvat talousvaikutukset ovat EUIPO:n mukaan huomattavat. Väärennösten vuoksi EU:ssa menetettiin vuosittain yhteensä 2 289 miljoonaa euroa myyntituloja ja lähes 5 700 työpaikkaa.

Ruoka- ja juomatuotteiden alkuperää pyritään suojelemaan EU-tasolla muun muassa erilaisin sertifikaatein ja laatujärjestelmin. Tällä hetkellä Euroopan unionissa on rekisteröity yli 3 600 tuotetta, joilla on maantieteellinen merkintä

Kuluttaja, toimi näin

Mitä kuluttaja voi siis tehdä välttääkseen väärennöksen ostamisen? EUIPO neuvoo ostamaan tuotteita virallisilta jälleenmyyjiltä sekä virallisista jakelukanavista ja tuotemerkkien verkkosivustoilta väärennösten välttämiseksi.

Myös tuotteen merkintöjen ja alkuperän sekä sertifiointilogojen tarkistaminen voivat auttaa varmistamaan tuotteen aitouden.

– Kuluttajien tulisi erityisesti etsiä virallisia EU:n maantieteellisiä merkintöjä, kuten SAN, SMM ja APT, varmistaakseen ostamiensa tuotteiden aitouden, tiedotteessa neuvotaan.

Kuluttajan on hyvä tarkistaa myös pakkaus ja tuote huolellisesti, sillä väärennöksissä on usein viimeistely- ja kirjoitusvirheitä.

