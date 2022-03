Uusi Tupla-patukka, täytelakua ja Fazerilta toivottu suklaa – tässä ovat kevään karkki- ja suklaauutuudet!

Fazerin uutuuksissa toivottu suklaa

Fazer tuo kesäkauteen muun muassa uusia karkkipusseja sekä suklaamakuja. Fazerin suosittujen suklaalevyjen sarjaan lanseerataan banaanin makuinen Karl Fazer Dumle Banana -levy. Tuote on myynnissä touko-elokuussa. Dumlen ystäville on luvassa myös kesäsekoitus Dumle Summer Mix , joka sisältää banaanin, mansikan sekä uuden vihreän omenan makuisia Dumle-makeisia.

Uusien karkkipussien joukossa on Tutti Frutti Garden Mix sekä Tutti Frutti Summer Rings . Sokerittomien karkkien ystäville on tiedossa Marianne Toffee -rasia.

Pandalta muun muassa uusia täytelakupatukoita

Pääsiäisen uutuus Pandalta on Loiste Kinuskifudgekonvehti , jossa on suklainen kuori sekä toffeesydän.

Cloettalta uusi Tupla ja muita herkkuja

Sisu Hohde on uusi salmiakkinen puristepastilli, jossa on passionhedelmän makuinen pinta ja salmiakkinen sisus. Pastillit on makeutettu sokerilla. Sisu Tuima on puolestaan salmiakin ystävien toivepussi, joka sisältää seitsemää erilaista karkkia. Mukana on lyhyt pippuriliitu, suolainen salmiakki, kolme erilaista hedelmän ja salmiakin yhdistelmäkarkkia, Sisu-laku sekä salmiakkikuula. Lisäksi lanseerataan vielä Sisu Pätkä -täytelakritsipatukka.