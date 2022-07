Syksyn uutuuskarkeissa on selvä trendi – mukana taatusti mielipiteitä jakava suklaa

Loppukesän odotettu hetki on käsillä, sillä makeisfirmat ovat julkistaneet syksyn sekä loppuvuoden uutuusmakeisiaan. Luvassa on karkkihammasta kutkuttelevia herkkuja moneen makuun. Erityinen trendi näyttää olevan tuttujen makujen yhdistäminen toisiinsa uusin tavoin.

Cloetta

Cloettan syksyn uutuuskarkeissa on tarjolla tuttuja makuja uusissa muodoissa sekä syksyyn ja talveen sopivia kausimakuja. Cloetta Suomen viestintäpäällikkö Marja Piironen kertoo MTV Uutisille, että uutuudet saapuvat kauppoihin elo-syyskuun vaihteessa.

Tupla Crispy Puffs -pussi sisältää rapeita ja rouheita vehnäpuffeja joiden sisällä on Tupla suklaapatukoista tuttua kaakaonougatia. Tupla Winter Cinnamon taas on maitosuklaalla ja paahdetulla mantelilla kuorrutettu kausisuklaapatukka, jonka sisus on kanelinmakuista kaakaonougatia.