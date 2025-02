Unohda kaupan valmisversiot! Suosittu kastike kannattaa tehdä itse

Tee herkulliset ja helpot salsakastikkeet nachojen kylkeen kokki Teemu Laurellin ohjeilla!

Muun muassa Top Chef-, Kokkisota- ja Illallinen kansallismaisemassa -ohjelmista tuttu kokki Teemu Laurell kertoi keskiviikkona Viiden jälkeen -ohjelmassa chilivinkkejään.

Ohjelmassa nähtiin tuskaisia hetkiä, kun juontajat Lauri Kottonen ja Mikko Suursalmi joutuivat tuliseen "ihmiskokeeseen".

Tee itse salsaa!

Polttavien chilien lisäksi studiossa maisteltiin myös Teemu Laurellin tekemiä salsakastikkeita. Itse tehty salsa maistuu aivan erilaiselta kuin kaupan valmisversio, joten kannattaa ehdottomasti testata sellaisen valmistamista.

– Vihreä salsa, jossa on käytetty jalapenoa ja tomatilloa, eli se on täysin vihreä. Sitten on salsa, joka on kypsennetty, eli siinä on muun muassa karamellisoitua sipulia, paahdettua tomaattia ja paahdettua chiliä, Laurell kertoi sooseistaan.

Laurellin loihtimat salsat olivat kohtuullisen mietoja, mutta tulisuutta voi säätää omaan makuun sopivaksi.

Mikä ihmeen tomatillo?

Vihreässä salsassa käytetty tomatillo hämmensi juontajia – mitä se oikeastaan on? Kyseessä on tomaattia muistuttava vihreä kasvis, joka on sukua ananaskirsikalle.

– Käyttävät Meksikossa sitä paljon, Laurell kertoi.

Satotukun mukaan tomatilloissa on happaman raikas maku, joka vivahtaa sitruksiin. Tomatillot voidaan käyttää raakana, mutta yleisempää on keittää tai paahtaa ne, jotta hapokkuus vähenee.

Tomatilloja saattaa löytää hyvin varusteltujen ruokakauppojen hevi-osastoilta tai vaihtoehtoisesti säilykehyllyltä.