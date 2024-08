Tuliko sienten syömisestä ilmavaivoja tai vatsakipua? Saattaa johtua tästä

Trehaloosi-intoleranssissa on kysymys samankaltaisesta ongelmasta kuin laktoosi-intoleranssissa.

Huonoja uutisia sienifaneille

Reijulan mukaan trehaloosi-intoleranssi on harvinaisempi vaiva kuin laktoosi-intoleranssi ja sen vuoksi se on myös huomattavasti vähemmän tunnettu ongelma.

– Siinä missä laktoosin pilkkomiseksi on saatavilla apteekista laktaasientsyymitabletteja, ei trehalaasienstyymipillereitä varmaan lähiaikoina tulla tuomaan markkinoille, sillä sieniä on helppo välttää, Reijula kertoo.

– Ainoa tapa välttää pahoja sienten aiheuttamia vatsavaivoja, on jättää sienet syömättä. Toki voi kokeilla erilaisia valmistustapoja ja annoksen rajoittamista minimiin, mutta on vaikea sanoa, kuinka paljon niistä on kullekin apua.