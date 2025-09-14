Suomen metsistä löytyy tällä hetkellä paljon maukkaita sieniä. Kotitalouden asiantuntija Uudenmaan Martoista antaa parhaat vinkkinsä sienien kanssa operoimiseen, niin metsässä kuin kotona.

Sienet on hyvä jaotella eri lajikkeisiin jo niiden poimimisvaiheessa. Se onnistuu helposti ottamalla lajittelukippoja mukaan sienikoriin. Myös kunnon sieniveitsi on olennainen työkalu.

– Siinä on kunnon veitsi ja toisessa päässä harjaosa. Jos me tunnistamme sienet niin ne kannattaa puhdistaa jo siellä metsässä, koska biojätettä on turha kantaa kotiin, Uudenmaan Marttojen Hanna Pikkarainen muistuttaa.

Mikäli sieni on homeessa, niin hometta ei saa ottaa pois. Sen sijaan pienet toukan tai etanan tekemät lovet voi leikata huoletta pois.

– Se on lähinnä laadun varmistusta, muuten sieni on oikein hyvää tavaraa.

Sienestäessä on hyvä muistaa, että maukkaiden ruokasienien lisäksi metsästä löytyy myrkyllisiä yksilöitä sekä sieniä, jotka laittavat vähintään vatsan sekaisin.

Katso lisää vinkkejä oheiselta videolta.