Tummia pisteitä kukkakaalissa – onko vihannes vielä syömäkelpoinen?

– Kukkakaalissa näkyvät täplät ovat tyypillisesti alueita, joissa vihannes on alkanut vanheta ja hapettua, mikä voi tapahtua ilmalle ja valolle altistumisen myötä. Se on pohjimmiltaan luonnollinen prosessi, joka muistuttaa sitä, kuinka omena muuttuu ruskeaksi leikkaamisen jälkeen, kokki ja ravitsemusterapeutti Norah Clark kommentoi Huffpostille.

Kosmeettinen virhe vai pilaantumisen merkki?

– Jos täplät ovat pieniä ja kukkakaali tuoksuu ja tuntuu muuten raikkaalta, se on todennäköisesti silti hyvä syödä. Leikkaa vain täplät pois ennen käyttöä. Jos täplät ovat kuitenkin levinneet laajalle, kukkakaalissa on paha haju tai koostumus on limaista, nämä ovat merkkejä siitä, että vihannes on voinut mennä huonoon kuntoon ja on parasta heittää se pois, Norah Clark kertoo.