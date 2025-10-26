Legendaarisen omenalimonadin väri ja ainesosaluettelo saattaa hämmentää.
Moni muistaa Hartwallin omenalimonadin omasta lapsuudestaan jo vuosikymmenten takaa. Oletko koskaan tullut ajatelleeksi, miksi tämä omenainen juoma on mustaa? Kysyimme asiaa Hartwallilta.
Miksi omenalimsa on mustaa?
Hartwallin viestintä- ja sisältöjohtaja Titta Jaakkolan mukaan musta väri on ollut osa omenalimonadin ilmettä jo vuosikymmenten ajan.
Yrityksen tuotekehityksestä kerrotaan, että tarkkaa alkuperäistä päätöstä värivalinnasta ei valitettavasti ole dokumentoitu, mutta kyseessä on todennäköisesti ollut tietoinen brändillinen ratkaisu.
– Haluttiin luoda erottuva, hieman mystinen ja visuaalisesti kiinnostava tuote, joka erottuu kirkkaiden virvoitusjuomien joukosta. Musta väri on sittemmin muodostunut ikoniseksi osaksi tuotetta ja osaksi sen tunnistettavuutta.