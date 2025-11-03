Kahviasiantuntijan mukaan erilaiset sesonkimaut ovat tulleet jäädäkseen. Iso ilmiö kahvimaailmassa on tällä hetkellä myös kuivattu kahvimarja eli cascara.
Huomenta Suomessa sukellettiin perjantaina kahvien maailmaan. Monista kahviloista saa nykyään perinteisten kahvien rinnalla mitä erikoisimmilla mausteilla ryyditettyjä kahvijuomia.
Kaffa Roasteryn toimitusjohtaja Svante Hampfin mukaan iso ilmiö juuri nyt on muun muassa pumpkin spice latte -kahvijuoma.
Onko cascara uusi supertuote?
Kahvimaailmassa kuhisee kuitenkin tätäkin isommin: viimeiset 1000 vuotta kahvimarjasta on käytännössä hyödynnetty pelkkä papu, mutta nyt asia on muuttumassa.
Viimeisten vuosien aikana on huomattu kahvimarjan kuoren sisältävän valtavasti potentiaalia. Kuivattua kahvimarjaa eli cascaraa on tullut jo kuluttajienkin saataville.
– Povataan, että tästä saattaa tulla uusi iso trendi.