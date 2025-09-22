Glönkero on noussut jälleen ilmiöksi. Oletko jo testannut glögin ja lonkeron yhdistelmää?
Kerroimme jo syksyllä 2024 ilmiöksi nousseesta glögin ja lonkeron yhdistelmästä, glönkerosta. Tuolloin sosiaalisessa mediassa sekoiteltiin uutta hittijuomaa lähestyvän joulun kunniaksi.
Ilmiö huomattiin myös juomavalmistaja Hartwallilla, ja yhtiö päättikin tuoda myyntiin oman valmiin glönkeronsa. Juomavalmistajan glögilonkero tuli suomalaiskauppoihin syyskuussa 2025.
Joulutuote jakaa maistamattakin mielipiteet
Somessa uutuustuote on otettu vastaan ristiriitaisin tuntein. Erityisesti niin sanotut jouluttajat tuntuivat olevan glönkeron julkaisusta mielissään. Kaikille jouluisan tuotteen lanseeraus syyskuussa ei kuitenkaan ollut täysin ok.
– "Joulu on jo ovella". Kohta olen minä riehumassa Hartwallin ovella, jos ette anna mun elää syksyä rauhassa, juomavalmistajan Instagram-sivuilla muun muassa kommentoitiin.
Jos kaupan valmis versio ei houkuttele, voi glönkeron sekoittamista kokeilla itse. Testasimme viime syksynä juomasekoitusta, jossa yhdistyvät hittijuoma ananaslonkero sekä pikkujoulukauden ikisuosikki punainen glögi.