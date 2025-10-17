Viinilehti on valinnut vuoden parhaat punaviinit 2025. Voiton vei tällä kertaa suomalaisille tutun chileläisen viinitalon pinot noir.

Vuoden parhaat punaviinit on jälleen kruunattu.

Vuoden punaviinin valintaa ­varten tuomaristo, Juha Berglund, Pia Nisén ja Antti ­Rinta-Huumo, maistoi sokkona lähes 250 vakio- ja tilausvalikoiman viiniä, jotka maahantuojat olivat ilmoittaneet kilpailuun.

Viinilehden Vuoden punaviini 2025 -kilpailun voittajakolmikko: Viinilehti Kulta: Cono Sur Single Vineyard Block 21 Pinot Noir 2022

Viña Cono Sur, DO Valle de San Antonio, Aconcagua, Chile, 15,90 € Hopea: Symington Altano Organic 2022

Symington Family Estates, DOC Douro, Douro, Portugali 14,98 € Pronssi: Faustino I Gran Reserva 2016

Bodegas Faustino, DOCa Rioja, Rioja, Espanja, 28,98 €



Pullokoko oli rajattu 0,75 litraan ja pullohinnan yläraja 30 euroon.



Tuomaristo maistoi viinit sokkona useassa esikarsintatastingissa, joiden perusteella se valitsi loppukilpailun sokkomaistoihin 41 punaviiniä.

Voittajaviini on hinta-laatusuhteeltaan löytö

Vuoden punaviiniksi nousi Alkossa 15,90 euroa maksava Cono Sur Single Vineyard Block 21 Pinot Noir 2022. Suomessa suositun chileläistuottajan viini hurmasi tuomariston poikkeuksellisen herkullisella ja mehukkaalla luonteellaan.

– Viini on keskitäyteläinen mutta kuitenkin aromeiltaan hyvin tiivis ja syvä. Viehättävän maukas ja suunmyötäinen kokonaisuus tekee siitä erittäin monikäyttöisen seuralaisen ruokapöytään, tuomaristo kuvailee tiedotteessa.

Tuomariston mukaan voittajaviini on hinta-laatusuhteeltaan löytö.

Hopeasijan nappasi Symington Altano Organic 2022, joka tulee Portugalin Dourosta. Pronssille kapusi Riojan klassisen viinialueen Bodegas Faustinon Faustino I Gran Reserva 2016.

Muihin kilpailuun osallistuneisiin viineihin voi tutustua Viinilehden nettisivuilla.

