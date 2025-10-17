Viinilehti on valinnut vuoden parhaat punaviinit 2025. Voiton vei tällä kertaa suomalaisille tutun chileläisen viinitalon pinot noir.
Vuoden parhaat punaviinit on jälleen kruunattu.
Vuoden punaviinin valintaa varten tuomaristo, Juha Berglund, Pia Nisén ja Antti Rinta-Huumo, maistoi sokkona lähes 250 vakio- ja tilausvalikoiman viiniä, jotka maahantuojat olivat ilmoittaneet kilpailuun.
Viinilehden Vuoden punaviini 2025 -kilpailun voittajakolmikko:
Kulta: Cono Sur Single Vineyard Block 21 Pinot Noir 2022
Viña Cono Sur, DO Valle de San Antonio, Aconcagua, Chile, 15,90 €
Hopea: Symington Altano Organic 2022
Symington Family Estates, DOC Douro, Douro, Portugali 14,98 €
Pronssi: Faustino I Gran Reserva 2016
Bodegas Faustino, DOCa Rioja, Rioja, Espanja, 28,98 €
Pullokoko oli rajattu 0,75 litraan ja pullohinnan yläraja 30 euroon.
Tuomaristo maistoi viinit sokkona useassa esikarsintatastingissa, joiden perusteella se valitsi loppukilpailun sokkomaistoihin 41 punaviiniä.
Voittajaviini on hinta-laatusuhteeltaan löytö
Vuoden punaviiniksi nousi Alkossa 15,90 euroa maksava Cono Sur Single Vineyard Block 21 Pinot Noir 2022. Suomessa suositun chileläistuottajan viini hurmasi tuomariston poikkeuksellisen herkullisella ja mehukkaalla luonteellaan.
– Viini on keskitäyteläinen mutta kuitenkin aromeiltaan hyvin tiivis ja syvä. Viehättävän maukas ja suunmyötäinen kokonaisuus tekee siitä erittäin monikäyttöisen seuralaisen ruokapöytään, tuomaristo kuvailee tiedotteessa.
Tuomariston mukaan voittajaviini on hinta-laatusuhteeltaan löytö.
Hopeasijan nappasi Symington Altano Organic 2022, joka tulee Portugalin Dourosta. Pronssille kapusi Riojan klassisen viinialueen Bodegas Faustinon Faustino I Gran Reserva 2016.
Muihin kilpailuun osallistuneisiin viineihin voi tutustua Viinilehden nettisivuilla.
