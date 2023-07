TikTokissa trendaa ruokailmiö #girldinner – mistä on kyse?

Yksinkertaisimmillaan tällainen illallinen koostuu erilaisista pienistä suuhunpantavista välipaloista. Jokaisen välipalaillallinen tai #girldinner on ainutlaatuinen. Hienoimmillaan se voi olla yhdelle ihmiselle katettu monipuolinen ja värikäs juustolautanen, erilaisista tapaksista koostuva ateria tai kokoelma erilaisia herkkuja, mitä keittiön uumenista sillä hetkellä voikaan löytyä.

Trendin alkuperä on todennäköisesti Olivia Maherin TikTok-video, jossa yksinkertainen ateria koostuu viinirypäleistä, maustekurkuista, leivästä ja juustosta.

Maher kertoo The New York Timesille , että videota inspiroivat keskustelut hänen ystäviensä kanssa, ja se, kuinka herkullista niinkin yksinkertaiset asiat voivat olla kuin leipä ja juusto.

Unohda perinteiset ruokakolmio

Välipalaillallisen idea on siinä, että mitään osaa ateriasta ei tarvitse kokata, suunnitella tai valmistella etukäteen. Sääntöjä ei juuri ole ja jokainen ateria on erilainen. Tärkeintä on, että illallinen koostuu asioista, jotka tekevät sinut onnelliseksi ja tyytyväiseksi.