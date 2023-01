Tiesitkö tätä Domino-kekseistä? Klassikkotuotteeseen tehtiin oleellinen reseptimuutos

– Hienostuneen leiman saaneita Domino-keksejä myytiin aluksi irtomyynnissä. Vaaleanpunainen kotelopakkaus tuli kauppoihin 1960-luvun lopulla. Vuosikymmenten kuluessa sitä on modernisoitu, mutta tuttu tunnusväri on säilynyt, Fazerilta kerrotaan tiedotteessa.

Keksien resepti muuttui viime vuonna

Yksi Domino-keksien tunnusmerkeistä on niitä koristavat kuviot, jotka ovat perimätiedon mukaan saaneet inspiraationsa suomalaisesta kansanperinteestä. Kuvioita on Fazerin mukaan yhteensä kymmenen ja keksien design on rekisteröity.