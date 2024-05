Muistatko vielä Voimariinin ja Raiderin? 5 tuttua ruokaa, jotka tunnettiin ennen eri nimellä

Oivariini oli Voimariini

Nimenmuutoksen takana oli EU:n asetus, jonka mukaan sanaa "voi" saa käyttää vain sellaisten tuotteiden nimissä, joiden rasva on kokonaan maitorasvaa. Voimariinissa on maitorasvan lisäksi myös kasviöljyä.

Pingviini Puikko oli Eskimo

– Elämme globaalissa ja muuttuvassa maailmassa. Vaikka suomen kielessä Eskimo-sana ei ole sävyltään pahantahtoinen, on tässä syvimmiltään kyse olemassa olevasta ihmisryhmästä, jolla on oikeus määritellä itse, mitä termejä on sopivaa käyttää. Suurin osa kanadalaisista ja grönlantilaisista alkuperäiskansan edustajista preferoi muita termejä Eskimo-sanan sijaan, ja koimme, että tätä on tärkeää kunnioittaa, Froneri Finlandin markkinointijohtaja Minna Brunberg kertoi tuolloin.