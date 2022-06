Puffet-jäätelön keksissä on yksi seikka, joka ihmetyttää suomalaisia vuodesta toiseen – faktat hittituotteesta

Puffet-jäätelöllä oli ennen eri nimi

– Puffet-jäätelö on lanseerattu vuonna 1984 ja brändin nimi oli aiemmin Napsis.

– Usein kuluttajat saattavat puhua ”puffetista” synonyymina sandwitch-muotoiselle jäätelölle. Puffet on markkinajohtaja omassa segmentissään.

Mistä kertoo Puffetin kova keksi?

Froneri Finland on osa maailmanlaajuista yhteisyritystä, jonka omistavat puoliksi elintarvikeyritys Nestlé ja englantilainen jäätelönvalmistaja R&R. Froneri on toiseksi suurin jäätelönvalmistaja Euroopassa ja kolmanneksi suurin maailmassa. Nestlé osti Valion jäätelöliiketoiminnan vuonna 2004. Jäätelöt valmistetaan edelleen Turengissa, Hämeenlinnan kupeessa.

– Erityisesti kesäisin, kun tuote kiertää aika lujaa, eli sitä ostetaan paljon, voi tulla kysymyksiä siitä, miksi keksi on kovaa, Brunberg sanoo.

– Keksin kovuuden taustalla on itseasiassa tuotteen tuoreus; mitä tuoreempi tuote on, sitä kovempi on keksi. Keksi pehmenee jäätelön vaikutuksesta noin muutamassa viikossa olosuhteista riippuen.