Näin teet täydellisiä broilerinfileitä uunissa!
Ruokaekspertti Gunilla von Heland jakaa ruotsalaislehti Expressenille omat vinkkinsä uunibroilerin valmistamiseen.
Tiettyjä valmistusvirheitä kannattaa välttää, jotta broilerista ei tule uunissa kuivaa. Näillä Gunillan vinkeillä kanasta saa aina mehevää ja maukasta.
Lue myös: Broilerinlihasta paljastui yllättävää tietoa: Jopa 44 prosenttia luultua vähärasvaisempaa
Ruskista ensin pannulla
Ruoka-ammattilaisen mukaan tärkeintä on broilerinfileiden sisälämpötila. Lihalämpömittari kannattaa siis ehdottomasti hankkia, mikäli sellaista ei vielä omasta keittiöstä löydy.
– Nahattomat ja luuttomat broilerinfileet kuivuvat helposti. Paras tapa valmistaa fileet on ruskistaa ne ensin pannulla.