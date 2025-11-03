Ruoka-ammattilaisen mukaan tärkeintä on broilerinfileiden sisälämpötila. Lihalämpömittari kannattaa siis ehdottomasti hankkia, mikäli sellaista ei vielä omasta keittiöstä löydy.

Tiettyjä valmistusvirheitä kannattaa välttää, jotta broilerista ei tule uunissa kuivaa. Näillä Gunillan vinkeillä kanasta saa aina mehevää ja maukasta.

Milloin kana on kypsää?

Fileet kannattaa ruskistaa mausteiden ja valkosipulin kera, ja sen jälkeen kypsentää loppuun uunissa. Gunilla suosittelee uunin lämpötilaksi 125 astetta ja fileitä tulisi kypsentää niin kauan, että niiden sisälämpötila on 70 astetta.