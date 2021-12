Tätä et tiennyt kauppojen halpismausteista: "Näyttää edelleen pippurilta, mutta..."

Videolla: Kolme kikkaa maustamiseen: Tiesitkö tätä soijapullosta?

MTV Uutisten Makuja-ruokasivuilla kerrottiin viime viikolla Euroopan komission koordinoimassa hankkeesta, jossa selvitettiin yrttien ja mausteiden aitoutta. Hanke vahvisti aiempaa käsitystä siitä, että yrttien ja mausteiden väärentäminen on kohtalaisen yleinen ilmiö. Tulosten perusteella yrttien ja mausteiden viranomaisvalvontaa tehostetaankin.

Koskeeko väärentäminen sitten kaikenlaisia mausteita? Onko kallis mauste aina varmasti aitoa ja piileekö halvoissa mausteissa riski? Meiran mausteasiantuntija kertoi MTV Uutisille mausteväärennöksistä viime vuonna.

Onko halpa mauste riski?

Onko sillä todellisuudessa mitään väliä, ostaako maustehyllyn halvimman version tuotteesta, vai sijoittaako maustepurkkiin hieman enemmän pennosiaan? Meiran hankintäpäällikkö Aija Pohjanen muistuttaa, että hinta kertoo yleensä mausteen alkuperästä, tuoreudesta, laadusta ja aitoudesta.

– Halvalla ja kalliilla tuotteella on hyvin suuri ero, joka on myös helposti kenen tahansa maistettavissa. Esimerkkisi halvempi kokonainen pippuri voi olla niin sanottua loppuun käytettyä pippuria, jolloin pippurista on ensin uutettu pois kaikki öljyt teollisuuskäyttöön, Pohjanen selittää ja jatkaa:

– Tämän seurauksena pippuri näyttää edelleen pippurilta, mutta se ei maistu enää miltään. Tuore kokonainen pippuri on luonnollisesti kalliimpaa, mutta samalla myös hyvin aromaattista.

"Ikävä kyllä väärennetyt mausteet ovat alkaneet yleistymään"

Suomalaiselle kuluttajalle ei ehkä ensimmäiseksi tulisi mieleen, että halpa hinta voi korreloida myös tuotteen aitouteen. Mausteasiantuntija Pohjasen mukaan myös mausteiden joukosta voi paljastua väärennöksiä.

– Ikävä kyllä väärennetyt mausteet ovat alkaneet yleistymään markkinoilla, mikä luonnollisesti heikentää tuotteen ominaisuuksia ja makua. Aito, tuore mauste puolestaan on hyvin aromaattinen.

Mitä tuoreempaa mauste on, sitä kalliimpaa se yleensä myös on. Tuore mauste on luonnollisesti aromaattisempaa ja kalliimpaa, kun taas muutaman vuoden vanhat mausteet ovat merkittävästi halvempia, mutta samalla myös mauttomampia. Myös mausteen alkuperä vaikuttaa hintaan.

– Vietnamilainen kaneli on halvempaa verrattuna indonesialaiseen kaneliin. Ceylon-kaneli puolestaan on monta kertaa kalliimpaa kuin vietnamilainen kaneli. Kaikki kolme ovat toki kanelia nimeltään, mutta eroavat makuprofiililtaan toisistaan jonkin verran. Samoin kumariinin määrä näistä kaneleista on erilainen, vietnamilaisen kanelin sisältäessä eniten kumariinia ja ceyloninkanelin vähiten.