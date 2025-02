Tässä on Suomen suosituin peruna: "Aivan erityisen herkullinen maku"

Yhden perunalajikkeen suosio on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosien aikana.

Helmikuun 10–16. päivä vietetään jälleen kansallista perunaviikkoa. Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry muistuttaa tiedotteessaan, että perunan monipuolisuus, ravitsevuus ja edullisuus tekevät siitä ainutlaatuisen raaka-aineen.

Perunan tärkeydestä suomalaisten ruokavaliossa kertoo myös se, että pottu huomioidaan ravitsemussuosituksissa omana kategorianaan lautasmallissa. Peruna on edullista ja ympäristöystävällistä ruokaa ja sisältää tärkeitä vitamiineja.

Annabelle on nyt Suomen suosituin peruna

Peruna ei ole vain yksi peruna, sillä siitä on olemassa maailmanlaajuisesti yli 1000 eri lajiketta. Suomalaiset rakastavat perunaa ja meilläkin viljellään yli 70 erilaista ruokaperunalajiketta. Oikean lajikkeen valitseminen varmistaa onnistuneen ruoan.

MTK:n mukaan vuonna 2024 eniten viljeltyjä lajikkeita olivat muun muassa Annabelle, Afra, Gala, Melody, Colomba, Solist, Marabel ja Sunita.

Kiinteä Annabelle-lajike on noussut viime vuosien aikana suosituimmaksi lajikkeeksi. Suomessa käytetään eniten kiinteitä lajikkeita ja lähes yhtä paljon yleisperunaksi luokiteltavia lajikkeita.

"Aivan erityisen herkullinen maku"

Kantaperuna-sivustolla kuvaillaan Annabellea kaikista herkullisimmaksi lajikkeeksi. Kantaperuna Oy on perunaan ja perunalajikkeisiin erikoistunut asiantuntijayritys Pohjois-Pohjanmaalta

Annabelle-lajike lanseerattiin Suomen markkinoille alun perin vuonna 2008- Kesällä 2022 se viimein ohitti myös vuosia kärkipaikalla viihtyneen teollisuusperuna Melodyn ja näin ollen valtasi kärkipaikan listalla.

– Annabellen suosion salaisuus on aivan erityisen herkullinen maku. Sen keittolaatu on poikkeuksetta aina erinomainen eli lajike on hyvin luotettava loppukäytössä. Annabelle kestää hyvin käsittelyä eikä viherry hyllyssä, Kantaperuna-sivustolla kuvaillaan.

Kiinteä Annabelle sopii käytettäväksi esimerkiksi keittoihin, salaatteihin tai vaikka lohkoperunoihin.

Osaavatko nuoret enää kuoria kypsiä perunoita? Tähän etsitään vastausta tänään Viiden jälkeen -ohjelmassa MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa alkaen klo 17.40.

