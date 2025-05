Onko peruna oikeasti terveellistä?

MTK:n asiantuntija kertoi perunan hyvistä puolista kansainvälisen perunapäivän kunniaksi.

Perjantaina 30.5.2025 vietetään kansainvälistä perunapäivää. YK:n julistamaa kansainvälistä perunapäivää vietetään nyt jo toista kertaa.

Perunapäivää vietetään, koska perunalla on huomattava merkitys ja tärkeä rooli maailman ruokaturvassa, köyhyyden vähentämisessä ja miljoonien ihmisten toimeentulossa.

MTK:n ruokamarkkina-asiantuntija Heidi Siivonen kertoi perjantaina MTV Uutisille tarkemmin perunan merkityksestä Suomessa.

"Peruna on tosi hyvää ruokaa"

Siivosen mukaan perunalla on hyvä ja vakaa asema suomalaisten ruokapöydässä, vaikka kulutus onkin laskenut huippuvuosista.

Peruna voi olla osa päivittäistä, terveellistä ruokavaliota.

– Peruna on tosi hyvää ruokaa. Se on hiilihydraattipitoista, kevyttä ja siinä on B-ryhmän vitamiineja, C-vitamiinia, magnesiumia, kaliumia ja myös hieman kuitua.

Peruna ravitsemussuosituksissa: Peruna on hyvä valinta ympäristön kannalta ja voi olla osa terveyttä edistää ruokavaliota. Vältä suolaisia ja rasvaisia perunatuotteita.

Peruna on nostettu vahvasti esiin myös uusissa ravitsemussuosituksissa. Niissä perunasta puhutaan hyvin myötämielisesti.

– Perunalla on hyvin pieni vesi- ja hiilijalanjälki, Siivonen muistutti.

Millainen taloudellinen merkitus perunalla on, ja onko se hyvä vientituote? Katso jutun yllä olevalta videolta Heidi Siivosen kommentit.