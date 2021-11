Tämä suomalainen pihvi valittiin maailman parhaaksi

Maailman parhaaksi valittu pihvi on nurmirehulla ruokittua ayrshire-rotuista naudanlihaa. Kotoisin se on karvialaiselta Hautakorven nautatilalta.



– Voitto oli kyllä yllätys, ja siitä on suomalaisena tilallisena oltava ylpeä. Maailmanmestaruus on aina maailmanmestaruus, kommentoi tilan isäntä Esko Hautakorpi tiedotteessa.