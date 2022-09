Suomen parasta "pikaruokaa"? Heinolalaisravintolan herkku tunnetaan pian maailmallakin

Heinolalainen karjalanrieska ylsi voittoon

Oman katuruoka-annoksensa kilpailuun arvosteltavaksi toi yhteensä 12 eri ravintolatoimijaa eri puolelta Suomea. Mukana olivat muun muassa burgerikilpailuissa menestystä niittäneet salolainen, savustetusta lihastaan tunnettu JJ’s BBQ sekä kotkalainen burgeriravintola The Van Kotka .

– Vaikka kilpailun taso oli erityisen kova ja hyvin tasainen, Kusmikun annos ansaitsi voiton. Se edustaa innovatiivista suomalaisuutta, joka on tärkeä asia pitää mielessä, kun lähtee edustamaan Suomea Saksaan lokakuussa, muistuttaa kilpailun päätuomarina toiminut, Social Burgerjoint -ketjusta tuttu Mika "Pikkis" Tuomola tiedotteessa .

Kilpailun tuomaristo koostui ruoka-alan ammattilaisista. Kusmiku-ravintolan voittaja-annos karjalanrieska on käytännössä karjalanpaistilihaa höysteineen käärittynä perunarieskaan. Rieskan välissä on lihan lisäksi muun muassa katajanmarjoilla pikkelöityä porkkanaa, puolukoita sekä persiljaa.

Kansainvälisiin kilpailuihin edustamaan: "Heinolasta voi ponnistaa vaikka mihin"

– Tää on ihan huikeeta. Me oltiin sellaisessa seurassa, että huhhuh. Ihan mielettömiä ruokia, ihan mielettömiä annoksia ja sit me voitettiin. Vetää nöyräksi ja hiljaiseksi, Leppälä kuvaili.