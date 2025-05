Suomalainen kalatuote valittiin maailman parhaaksi: "Uskomaton yllätys"

Suomalainen kalatuoteinnovaatio palkittiin arvostetussa kilpailussa.

MTV Uutisten Makuja-ruokasivuilla kerrottiin maaliskuussa suomalaisen kalatuoteyritys Kalaneuvoksen kehittämästä aivan uudenlaiseta pekonista. Yrityksen ideoima kirjolohipekoni palkittiin maaliskuussa ravintola-alan FFCR-messuilla parhaana innovaationa.

Nyt kirjolohipekoni on noteerattu myös kansainvälisesti. Kirjohipekoni voitti arvostetun Seafood Excellence Global -kilpailun. Voittajat palkittiin tiistai-iltana 6. toukokuuta Barcelonassa.

Pro Kala ry:n mukaan voitto on historiallinen, sillä suomalaiset tuotteet eivät ole koskaan ennen saaneet kisassa voittoa.

Kalaneuvoksen tuote- ja markkinointijohtaja Juho Järvinen osasi odottaa tuotteelle menestystä, mutta voitto tuli silti yllätyksenä.

– Se oli silti uskomaton yllätys, kun lavalta kuulutettiin, että "Kalaneuvos Trout Bacon" ja pääsimme pokkaamaan pääpalkinnon, Järvinen kertoo Pro Kala ry:n tiedotteessa.

Hän sanoo, että palkitsemisen jälkeen tuomaristo tuli kehumaan tuotetta ainutlaatuiseksi.

Pro Kalan toiminnanjohtaja Katriina Partasen mukaan palkinto on upea asia koko suomalaiselle kala-alalle ja tuo näkyvyyttä suomalaiselle osaamiselle.

Mitä on kirjolohipekoni?

Kalaneuvoksen Juho Järvisen mukaan kirjolohesta valmistetun pekonin idea on yksinkertainen:

– Normaalisti kirjolohen kylmäsavustuksessa otetaan pois vatsarasvat, jotka ovat todella herkullisia ja hyviä. Ne otetaan pois muun muassa ulkonäön vuoksi.

– Tässä tuotteessa ne on jätetty. Näin me saamme pekonimaisuuden ja rasvaisuuden hyvällä tavalla. Kala on siivutettu, kylmäsavustettu ja suolattu.

Kirjolohipekonia voi Järvisen mukaan käyttää tavallisen pekonin tapaan ruoissa.