Tämä suomalainen juusto niitti yllättäen mainetta maailmalla – juustomestari Markku ei meinaa uskoa todeksi: "Todella iso juttu"

Kilpailujärjestäjien mukaan voittajajuusto on kypsytetty penicillium candidum -homeella sekä oliivikivituhkalla.

Voittajajuustoa valmistetaan pienessä Jaenin espanjalaiskylässä, joka on tunnettu myös oliiveistaan.

250 tuomaria arvioi yli 4000 juustoa

Suomalainen cheddar nappasi voiton omassa sarjassaan

– Tämä on todella iso juttu, kun saadaan suomalaista cheddaria maailmankartalle perinteisten cheddar-maiden joukkoon. Meidän intohimonamme on ollut aina tavoitella sitä maailman parasta ja nyt olemme jo todella lähellä sitä. Tämä on hieno asia Jukolan Juustolle ja myös koko suomalaiselle juustokulttuurille.