Tämä juoma on nyt kaikkien huulilla – syynä Taylor Swift

Supertähti Taylor Switftin väitetty lempidrinkki on raikas ja elegantti.

Moniin julkisuuden henkilöihin on liitetty erilaisia ruokia ja juomia, joita he ovat itse esimerkiksi haastatteluissa ylistäneet tai suositelleet. Myöhemmin nämä julkkisten mainitsemat ruoat tai suosittelemat reseptit ovat saattaneet kasvaa viraalihiteiksi sosiaalisessa mediassa.

Yhtenä esimerkkinä voisi pitää vaikka kuuluisaa Jennifer Aniston -salaattia. Edesmenneen kuningatar Elisabetin taas tiedettiin elämänsä aikana nauttineen lähes päivittäin tiettyä juomaa.

Taylor Swiftin nimikkodrinkki nousi taas pinnalle

Elokuussa 2025 maailmanlaajuiseksi puheenaiheeksi nousi laulajatar Taylor Switftin ja NFL-tähti Travis Kelcen kihlaus. Tätä myötä pinnalle ja someilmiöksi nousi myös eräs juoma, jonka väitetään olevan Swiftin suosikki.

Kyseessä on French Blonde -niminen cocktail, joka nousi alun perin trendikkääksi vuonna 2024, kun Taylor Swift tilasi sitä kansasilaisessa baarissa. Ravintolan omistaja paljasti tuolloin Page Six -medialle, että kyseessä on Swiftin lempidrinkki.

Kyseessä on kevyt, raikas ja hieman yrttinen juoma, joka yhdistelee giniä, Lillet Blanc- aperitiiviä, seljankukkalikööriä sekä greippimehua.

Taylor Swiftin suosikki eli French Blonde

Ainekset:

40 ml Lillet Blanc -aperitiiviä

40 ml tuoretta greippimehua

30 ml kuivaa giniä (esim. London Dry)

20 ml seljankukkalikööriä (esim. St-Germain)

(2 tippaa lemon bitter)

Valmistus:

Mittaa kaikki ainekset shakeriin jäiden kanssa ja ravista hyvin. Siivilöi jäillä täytettyyn coupe- tai viinilasiin. Koristele halutessasi greipinkuorella tai sitruunankuoren kierukalla.

