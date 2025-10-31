Monista kahviloista saa nyt supertrendikästä pumpkin spice latte -kahvijuomaa. Kahviammattilainen kertoo, miten herkkujuoman saa helposti valmistettua myös kotona.
Huomenta Suomessa sukellettiin perjantaina maustettujen kahvien maailmaan. Monista kahviloista saa nykyään perinteisten kahvien rinnalla mitä erikoisimmilla mausteilla ryyditettyjä kahvijuomia.
Kaffa Roasteryn toimitusjohtaja Svante Hampfin mukaan kahvien maustamisessa näkyy nyt yksi selkeä trendi.
– Pumpkin spice latte on kaikista kuumin ja varmaan isoin trendi, joka jatkuu koko syksyn. Se on syksyn isoimpia trendejä, Hampf summasi.
Mikä ihmeen pumpkin spice?
Lähetyksessä kahvimestari opasti, miten pumpkin spice latesta saa tehtyä helposti kotiversion suodatinkahvia hyödyntäen.
Itse pumpkin spice -mausteseos ei sisällä varsinaista kurpitsaa. Nimi viittaa amerikkalaiseen kurpitsapiirakkaan, joka maustetaan tällä mausteseoksella.
Pumpkin spice -mausteseos voi sisältää ainakin kanelia, muskottipähkinää, inkivääriä, maustepippuria ja neilikkaa.
– Moni jättää kurpitsan pumpkin spice latesta pois, se on vähän vaikea raaka-aine. Mausteet ovat kuitenkin ne tärkeimmät tässä juomassa.