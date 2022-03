Taffel tuo myyntiin uudenlaiset perunalastut – perinteisiin sipseihin voi tulla sen sijaan iso muutos keväällä

Uudet perunalastut paahdetaan ilman rasvaa

Sipsiyrityksen teettämän tutkimuksen mukaan jopa 82 prosenttia kuluttajista on kiinnostunut terveellisemmistä snackseista. Erityisesti vähärasvaisuus on tutkimuksen perusteella nouseva trendi ja vähärasvaisia sipsejä on toivottu markkinoille. Myös vegaanisten tuotteiden kysyntä kasvaa vuosi vuodelta. Tutkimuksen toteutti Foodwest helmikuussa 2021.

"Terveellisempiä" sipsejä muillakin valmistajilla – muista kuitenkin tämä

Ilmiö on huomattu myös muilla valmistajilla. Taffelin kilpailija Estrellakin on tuonut markkinoille vähärasvaisempia vaihtoehtoja. Esimerkiksi kermaviilin ja sipulin makuinen Estrellan linssisipsi sisältää 17 grammaa rasvaa per 100 grammaa tuotetta. Taffelin uutuustuotteessa rasvaa on 11 grammaa per 100 grammaa tuotetta. Vertailun vuoksi esimerkiksi Taffelin klassisissa Chips-perunalastuissa rasvaa on 33 grammaa per 100 grammaa tuotetta.