Taffel tuo myyntiin ennennäkemättömät sipsit – vain tilkka rasvaa: "Takana on valtava määrä tuotekehitystyötä"

Linssisipseillä huikea myynninkasvu – nyt Taffel tuo myyntiin ennennäkemättömän uutuuden

"Takana on valtava määrä tuotekehitystyötä"

– Linssisipsit ovat olleet viime vuosina huimassa nosteessa, ja halusimme tuoda tähän kategoriaan jotain aivan uutta. Ilman rasvaa paahdettu Kartanon linssilastu on todella innovatiivinen tuote Suomen markkinoilla, ja sen takana on valtava määrä tuotekehitystyötä, kertoo Taffelin markkinointipäällikkö Petra Väkelä.

Myös Estrellalla on valikoimissaan vähärasvaisempi linssisipsi. Esimerkiksi kermaviilin ja sipulin makuinen Estrellan linssisipsi sisältää 17 grammaa rasvaa per 100 grammaa tuotetta. Taffelin uutuustuotteessa rasvaa on 11 grammaa per 100 grammaa tuotetta.