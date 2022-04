Saako lapsuuden suosikkimakeiseen kajota? Yli sata vuotta tuotannossa ollut karamelli saattaa kokea muodonmuutoksen

Fazer Makeisten viestintäjohtaja Liisa Eerola kertoo MTV Uutisille, että Kiss-Kiss-karamellien osalta on juuri alkanut kuluttajatesti vierailukeskuksessa ja verkkokaupassa.

Uuden muodon tarkoitus on vähentää karamellihävikkiä

Kiss-Kiss-makeista on valmistettu vuodesta 1897 alkaen tutussa puikkomallisessa muodossa. Eerola kertoo, että vuosien varrella karamellin pakkausta on muutettu suojaamaan tuotetta paremmin, mutta valmistuksessa syntyy silti hävikkiä herkkien puikkomallisten karamellien rikkoutuessa helposti.

– Tuotantokone alkaa ikääntyä ja sen myötä karamellihävikin määrä on kasvanut tuotannossa, Eerola kertoo.

Koska tavoitteena on pyrkiä vähentämään ruokahävikkiä ruoantuotannon eri vaiheissa, perinteisen mallisen Kiss-Kissin ohelle on valmistettu testimyyntiin pieni erä tuotteita, joissa muoto on selvästi pyöreämpi.