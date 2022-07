Ehditkö ikävöidä? Fazerin rakastettu karkki tekee paluun – "Moni muistaa lapsuudesta"

Suklaatoffeetikkarin valmistus aloitettiin Ruotsissa vuonna 1945, ja vuodesta 1975 makeinen on ollut osa Fazerin valikoimaa. Alkuvuodesta 2021 Dumle-tikkareiden valmistus kuitenkin lopetettiin tuotantolinjan tultua ikänsä loppuun.

– Tiedämme, että tikkari on monien rakastama tuote ja teemme kovasti töitä Dumle-tuotteiden valikoimamme kanssa. Jatkamme pyrkimyksiä kehittää ja löytää tapa tuottaa tikkari jälleen tulevaisuudessa, Fazer Makeisten Suomen markkinointijohtaja Anne Repo sanoi tuolloin .

Nyt tuotannon haasteet on saatu ratkaistua, ja Dumle-tikkari palaa tuomaan iloa sitkeän toffeen ystäville. Fazerin viestintäjohtaja Liisa Eerola kertoo MTV Uutisille, että suomalaiset ovat kaivanneet makeista takaisin kauppojen hyllyille, mutta eniten toiveita on tullut Tanskasta. Siellä Dumlella on Eerolan mukaan "lähes ikoninen asema".